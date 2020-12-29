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Пропавший в филиале архива РАН в Петербурге фрагмент старой печати нашли
Сегодня, 22:56
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smirenny

Пропавший в филиале архива РАН в Петербурге фрагмент старой печати нашли

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Фрагмент печати пропал в новогодние праздники.

Во вторник, 12 января, член-корреспондент РАН, директор СПбФ АРАН Ирина Тункина сообщила ТАСС, что потерянный в новогодние праздники фрагмент древней печати из петербургского филиала архива Российской академии наук нашли.

Фрагмент исчез в филиале, однако его архив обслуживает многие учреждения академии наук, и сам предмет принадлежит одному из академических исторических институтов. Таким образом, доступ к печати был у многих. 

О пропаже заявили шестого января: заявление в полицию подал один из сотрудников. Он отметил, что часть оттиска восковой печати, отделенной от древней грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, датированной XII веком исчезла. Предполагалось, что ее украли в результате попытки ограбления с целью кражи техники. 

Однако, как именно нашли печать, не уточняется.

Ранее мы писали, что кража артефактов из института РАН на Дворцовой привела к "уголовке".

Фото: Piter.TV

Теги: архив ран, пропавший фрагмент старой печати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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