Пропавший экс-командир "Экстремума" нашелся у станции Мшинской

Профессиональный спасатель и бывший командир поисково-спасательного отряда "Экстремум" Сергей Солопат нашелся. Мужчину разыскали коллеги по делу в Лужском районе Ленобласти, они сообщили об этом в соцсетях. Солопата нашли живым у станции Мшинская, его госпитализировали.
Иных подробностей пока не разглашают.
Спасатель, много лет занимавшийся поиском пропавших людей, исчез сам 22 октября. Он перестал выходить на связь с семьей и оставил телефон дома.
Ранее в Петербурге задержали разыскиваемого за хранение наркотиков мужчину.
Фото: соцсети
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