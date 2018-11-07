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Пропавший экс-командир "Экстремума" нашелся у станции Мшинской
Сегодня, 13:42
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himif

Пропавший экс-командир "Экстремума" нашелся у станции Мшинской

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Поисковика нашли коллеги по делу.

Профессиональный спасатель и бывший командир поисково-спасательного отряда "Экстремум" Сергей Солопат нашелся. Мужчину разыскали коллеги по делу в Лужском районе Ленобласти, они сообщили об этом в соцсетях. Солопата нашли живым у станции Мшинская, его госпитализировали.

Иных подробностей пока не разглашают.

Спасатель, много лет занимавшийся поиском пропавших людей, исчез сам 22 октября. Он перестал выходить на связь с семьей и оставил телефон дома.

Ранее в Петербурге задержали разыскиваемого за хранение наркотиков мужчину.

Фото: соцсети

Теги: поиск человека, человек нашелся
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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