Пропавший экс-командир "Экстремума" нашелся у станции Мшинской

Поисковика нашли коллеги по делу.

Профессиональный спасатель и бывший командир поисково-спасательного отряда "Экстремум" Сергей Солопат нашелся. Мужчину разыскали коллеги по делу в Лужском районе Ленобласти, они сообщили об этом в соцсетях. Солопата нашли живым у станции Мшинская, его госпитализировали.

Иных подробностей пока не разглашают.

Спасатель, много лет занимавшийся поиском пропавших людей, исчез сам 22 октября. Он перестал выходить на связь с семьей и оставил телефон дома.

Ранее в Петербурге задержали разыскиваемого за хранение наркотиков мужчину.

Фото: соцсети