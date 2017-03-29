В Петербурге ищут пропавшего спасателя-поисковика

Мужчина 22 октября вышел из метро "Ленинский проспект" со стороны Бульвара Новаторов и больше на связь не выходил.

В поисково-спасательном отряде "Экстремум" заявили о пропаже 49-летнего петербуржца Сергея Солопата, который сам на протяжении многих лет спасал людей, потерявшихся в лесу.

По данным отряда, мужчина 22 октября вышел из метро "Ленинский проспект" со стороны Бульвара Новаторов и больше на связь не выходил. Сам Сергей Солопат живет на улице Лени Голикова, из дома он вышел в девять утра.

Накануне ночью на поиски Сергея вышло больше сотни добровольцев. Они прошли по возможному маршруту следования петербуржца. В поисках помогают записи с камер уличного видеонаблюдения. Прозвон больниц не дал никаких результатов.

Спасатели просят помощи петербуржцев. Если кто-то видел мужчину, похожего на Сергея Солопата, просят связаться с полицией по телефону 8-812-252-02-02 (УМВД по Кировскому району СПб), либо с волонтерами – 8952-289-67-90.

Ранее двое пропавших 12-летних нашлись в Петербурге.

Фото: соцсети