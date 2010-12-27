Двое пропавших 12-летних нашлись в Петербурге

Детям удалось добраться автостопом из Мончегорска до Петербурга, оттуда они собирались ехать в Москву.

Правоохранительные органы Петербурга обнаружили двух подростков, которые попытались автостопом добраться до Москвы. Мальчики отправились в столицу из города Мончегорск Мурманской области. Родители о планах детей ничего не знали, поэтому обратились в полицию с заявлением о пропаже. Три дня представители закона пытались выследить школьников.

Два 12-летних ребенка исчезли еще 18 октября. Накануне их нашли на автозаправке на Московском шоссе Петербурга. Об этом сообщили в Следственном комитете. Беглецы рассказали, что покинули дом ради приключения. Они смогли добраться до Северной столицы на попутках. В общей сложности мальчики проехали более 1,3 тысячи километров.Полиции помог автомобилист, который заметил ребят на трассе и обратился в экстренную службу.

На данный момент несовершеннолетние находятся в спецприемнике. За ними должны приехать родители. Сами школьники не видят в своем поступке ничего необычного. Они рассказывали о своих перемещениях через социальные сети. Некоторые пользователи интернета поддерживали ребят в их начинании. По словам родственников и близких людей, герои событий воспринимали ситуацию как шутку.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге ищут подростков, ушедших из дома в Мурино.

Фото: Piter.tv

