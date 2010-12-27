В Петербурге ищут подростков, ушедших из дома в Мурино

В последний раз родители видели детей 20 октября.

В Петербурге ищут трех подростков, которые ушли из дома в Графском переулке в Мурино и так и не вернулись. Об этом пишет 47News.

В последний раз родители видели своих детей 20 октября более 10 часов назад. Один из подростков заявил матери, что вместе с приятелями собирается доехать до станции метро "Технологический институт". Почему они собирались именно туда, не уточняется. Дети до сих пор не объявились, на связь они не выходят.

Ранее мы писали, что сбежавшая восьмиклассница "выбесила всех" на 4-часовом допросе.

Фото: Piter.TV