Девочки не пострадали.

В Петербурге нашли двух школьниц, пропавших два дня назад. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В четверг, 18 ноября, в полицию позвонила 48-летняя женщина, проживающая на Ленинском проспекте. Она рассказала, что 17 ноября ее 13-летняя дочь ушла в школу, но так и не вернулась. Позже полицейские выяснили, что школьница пропала вместе со своей подругой.

В ночь на 19 ноября девочек нашли у дома №32 по Среднему проспекту Васильевского острова. После чего школьниц доставили в отдел полиции, откуда их забрали законные представители. Девочки не пострадали.

Ранее мы писали, что СК возбудил уголовное дело против полицейских, задержавших школьницу в Калининском районе.

Фото: Piter.TV