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В Петербурге нашли двух школьниц, пропавших два дня назад
Сегодня, 22:08
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В Петербурге нашли двух школьниц, пропавших два дня назад

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Девочки не пострадали. 

В Петербурге нашли двух школьниц, пропавших два дня назад. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

В четверг, 18 ноября, в полицию позвонила 48-летняя женщина, проживающая на Ленинском проспекте. Она рассказала, что 17 ноября ее 13-летняя дочь ушла в школу, но так и не вернулась. Позже полицейские выяснили, что школьница пропала вместе со своей подругой. 

В ночь на 19 ноября девочек нашли у дома №32 по Среднему проспекту Васильевского острова. После чего школьниц доставили в отдел полиции, откуда их забрали законные представители. Девочки не пострадали. 

Ранее мы писали, что СК возбудил уголовное дело против полицейских, задержавших школьницу в Калининском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: поиски, пропавшие школьницы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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