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СК возбудил уголовное дело против полицейских, задержавших школьницу в Калининском районе
Сегодня, 14:02
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СК возбудил уголовное дело против полицейских, задержавших школьницу в Калининском районе

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Инцидент произошел 17 ноября на Гражданском проспекте.

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело против полицейских, задержавших школьницу в Калининском районе. По мнению следователей, правоохранители превысили должностные полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В рамках уголовного дела следственным путем будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции.

пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу

Напомним, инцидент произошел 17 ноября на Гражданском проспекте. Подросток возвращалась со школы №98 и перешла дорогу в неположенном месте. На нее обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, которые попытались затолкать школьницу в служебный автомобиль. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, 14-летний подросток переходила дорогу в неположенном месте, а затем отказалась предъявлять паспорт.

Фото: Следственный комитет РФ

Теги: полицейские, следственный комитет, уголовное дело, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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