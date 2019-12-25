СК возбудил уголовное дело против полицейских, задержавших школьницу в Калининском районе

Инцидент произошел 17 ноября на Гражданском проспекте.

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело против полицейских, задержавших школьницу в Калининском районе. По мнению следователей, правоохранители превысили должностные полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках уголовного дела следственным путем будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции. пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу

Напомним, инцидент произошел 17 ноября на Гражданском проспекте. Подросток возвращалась со школы №98 и перешла дорогу в неположенном месте. На нее обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, которые попытались затолкать школьницу в служебный автомобиль. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, 14-летний подросток переходила дорогу в неположенном месте, а затем отказалась предъявлять паспорт.

Фото: Следственный комитет РФ