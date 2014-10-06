Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми

Людям не потребовалась мкедпомощь.

Российские спасатели обнаружили группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы экстренного ведомства страны через социальные сети. В собственном Telegram-канале глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщил подписчикам о том, что вертолет ГУ МЧС уже везет пассажиров в город Курильск. В медицинской помощи никто из вернувшихся из похода не нуждается. Путешественники объяснили, что не могли развести сигнальный костер из-за сырости. Гиды Валерий и Анастасия рассказали, что они несколько дней шли под проливным дождём.

Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильске. Константин Истомин, глава КМО на Сахалине

Напомним, что незарегистрированная туристическая группа из десяти человек пропала в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Поиски людей были возобновлены утром 25 августа силами 28 спасателей. Дополнительно в небе был задействован вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту. Обстановка осложнялась тем, что на острове фиксировался густой туман.

Фото и видео: ГУ МЧС России