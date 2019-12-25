Петербуржцы перечислили лучшие места для отдыха летом

Большинство горожан уверены, что лучший способ провести летний отпуск – отправиться на морской берег.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, большинство петербуржцев уверены, что лучший способ провести летний отпуск – отправиться на морской берег. Такого мнения придерживаются 17% участников опроса.

Второе место по предпочтениям занимает вариант остаться дома, наслаждаясь привычной обстановкой (12%). Третье же досталось даче или деревне, куда собираются поехать 11%.

Путешествие по просторам России привлекает лишь каждого двадцатого жителя города (5%). Зарубежные страны выбирают значительно реже: общее количество выбравших заграничный отдых составило 4%, отдельно Азия получила 3%, Турция – 2%. По одному проценту набрали такие направления, как Египет и Абхазия. Среди отечественных мест наибольшей популярностью пользуются курорты Крыма и Краснодарского края (по 4%), а также озеро Байкал (2%). Алтаю и Дагестану досталось по 1%. Путешествие в горы предпочли бы совершить 2% горожан, а один процент решил бы отдохнуть подальше от цивилизации. Отдельно были упомянуты Камчатка, Сахалин, Урал, Карелия и Калининград.

Небольшая доля опрошенных высказались за отказ от летнего отдыха ради экономии отпускных дней (2%). Интересно отметить различия между женскими и мужскими взглядами: женщины вдвое чаще мечтают о пляже (22% против 12% у мужчин), в то время как мужчины склонны советовать либо отдыхать дома (15% против 10% у дам), либо отправляться исследовать российские регионы (6% против женских 4%).

При этом работающие жители Северной столицы чаще стремятся покорить горные вершины (2% против 1% среди безработных), а те, кто временно не имеет постоянного заработка, чуть чаще склоняются к полному отказу от отдыха (3% против 2% среди занятых).

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев предупредили о штрафах до полумиллиона рублей за сорванную сирень.

Фото: Piter.TV