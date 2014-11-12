Волонтёры нашли двух пропавших мальчиков в Петербурге

Об исчезновении детей было заявлено накануне.

Представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" нашли двух мальчиков, о пропаже которых стало известно во вторник, 19 июля. Об этом сообщается в социальных сетях.

В общей сложности волонтёры искали детей в течение 3-х часов. К утру их обнаружили. Других деталей не приводится.

Всем неравнодушным гражданам, принявших участие в поисках, выразили благодарность.

Ранее мы сообщили о том, что пропавшего восьмилетнего петербуржца Сашу нашли живым.

Фото: Вконтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер