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Волонтёры нашли двух пропавших мальчиков в Петербурге
Сегодня, 16:38
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Волонтёры нашли двух пропавших мальчиков в Петербурге

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Об исчезновении детей было заявлено накануне.

Представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" нашли двух мальчиков, о пропаже которых стало известно во вторник, 19 июля. Об этом сообщается в социальных сетях. 

В общей сложности волонтёры искали детей в течение 3-х часов. К утру их обнаружили. Других деталей не приводится. 

Всем неравнодушным гражданам, принявших участие в поисках, выразили благодарность. 

Ранее мы сообщили о том, что пропавшего восьмилетнего петербуржца Сашу нашли живым.

Фото: Вконтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: дети, лиза алерт, пропажа людей, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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