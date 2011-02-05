Пропавшего восьмилетнего петербуржца Сашу нашли живым

Ребенка искали несколько десятков добровольцев.

Стало известно, что восьмилетнего петербуржца Сашу нашли живым. Он пропал в понедельник. Об этом сообщили в группе поискового отряда "ЛизаАлерт".

В сообщении уточнили, что мальчика нашли благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. Ребенка искали несколько десятков добровольцев.

Ранее тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли на пляже в Сестрорецке. Волонтеры разыскивали ребёнка в течение суток.

Фото: Вконтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер