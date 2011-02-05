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Пропавшего восьмилетнего петербуржца Сашу нашли живым
Сегодня, 19:05
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Пропавшего восьмилетнего петербуржца Сашу нашли живым

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Ребенка искали несколько десятков добровольцев. 

Стало известно, что восьмилетнего петербуржца Сашу нашли живым. Он пропал в понедельник. Об этом сообщили в группе поискового отряда "ЛизаАлерт". 

В сообщении уточнили, что мальчика нашли благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. Ребенка искали несколько десятков добровольцев. 

Ранее тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли на пляже в Сестрорецке. Волонтеры разыскивали ребёнка в течение суток.

Фото: Вконтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: добровольцы, лизаалерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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