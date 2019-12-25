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Пропавшего в Беслане депутата гордумы нашли мёртвым
Сегодня, 11:36
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lesjasap

Пропавшего в Беслане депутата гордумы нашли мёртвым

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Тамерлан Торчинов найден убитым после похищения.

Пропавшего в Беслане депутата городской думы нашли мёртвым. Об этом сообщили правоохранительные органы. По данным полиции, тело 64-летнего Тамерлана Торчинова найдено спустя сутки после того, как неизвестные лица похитили мужчину с парковки около ипподрома в Правобережном районе. Установлено, что жертв убили, а после закопали труп.

По горячим следам представителям закона удалось задержать нескольких подозреваемых. В списке предполагаемых преступников оказались однофамильцы покойного. Предположительно, они являются родственниками Торчинова. Задержанные смогли рассказать полиции о том, где находился "Лексус" парламентария. В автомобиле следователи обнаружили следы крови.

Предварительным мотивом убийства считается давний конфликт.

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Фото: Telegram/LifeShot
 

Теги: беслан, депутат, регионы, тамерлан торчинов, убийство
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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