Пропавшего в Беслане депутата гордумы нашли мёртвым

Тамерлан Торчинов найден убитым после похищения.

Пропавшего в Беслане депутата городской думы нашли мёртвым. Об этом сообщили правоохранительные органы. По данным полиции, тело 64-летнего Тамерлана Торчинова найдено спустя сутки после того, как неизвестные лица похитили мужчину с парковки около ипподрома в Правобережном районе. Установлено, что жертв убили, а после закопали труп.

По горячим следам представителям закона удалось задержать нескольких подозреваемых. В списке предполагаемых преступников оказались однофамильцы покойного. Предположительно, они являются родственниками Торчинова. Задержанные смогли рассказать полиции о том, где находился "Лексус" парламентария. В автомобиле следователи обнаружили следы крови.

Предварительным мотивом убийства считается давний конфликт.

СК проверит высказывания скопинского маньяка в фильме Собчак.

Фото: Telegram/LifeShot

