Пропавшего в Ленобласти пенсионера нашли в лесу повешенным на ели

Мужчина ушел за грибами, оставив прощальную записку.

Вечером 1 июня в полицию Лужского района Ленобласти обратилась 80-летняя женщина и заявила о пропаже 70-летнего племянника. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, три дня назад мужчина ушел в лес за грибами. С тех пор она не могла дозвониться до родственника. Взволнованная тетя пришла домой к племяннику. Открыв дверь своим ключом, никого в квартире она не обнаружила. На кухонном столе лежала записка, в которой мужчина сообщил, что больше не хочет жить.

На следующий день, 2 июня, у поселка Оредеж в лесном массиве, недалеко от железнодорожных путей, сотрудники полиции обнаружили труп пропавшего дедушки. Он находился в положении сидя, а на его шее была веревка, привязанная к ели. Обстоятельства смерти мужчины в настоящий момент выясняются.

Ранее мы писали, что на Дыбенко мужчина нашел в петле свою 17-летнюю невесту.

Фото: pixabay.com