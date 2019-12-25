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Пропавшего в Петербурге мальчика-аутиста нашли в трамвае
Сегодня, 12:25
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Alena_Zinovieva

Пропавшего в Петербурге мальчика-аутиста нашли в трамвае

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Кондуктор и вагоновожатый заметили странного ребенка и сообщили о нем правоохранителям.

В Петербурге нашелся пропавший 12-летний мальчик-аутист. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Ребенок ушел из квартиры на Суздальском проспекте вечером 19 февраля. В полицию обратилась 43-летняя мать школьника. Приметы пропавшего передали патрулям и наружным постам. В результате мальчика нашли в трамвае, курсирующем по Приморскому району.

Кондуктор и вагоновожатый заметили странного ребенка и сообщили о нем правоохранителям. Беглеца передали матери.

Напомним, аутизм является психическим расстройством. Оно возникает в результате нарушения развития мозга и характеризуется выраженным дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами.

Ранее мы писали, что на Гражданском проспекте в магазин зашел окровавленный человек.

Фото: pixabay.com

Теги: аутизм, дети, пропал человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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