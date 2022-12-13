Пропавшая школьница из Бокситогорска найдена живой в Петербурге

Девочку искали с 28 марта.

15-летнюю школьницу из Бокситогорска, которая пропала 28 марта, нашли живой спустя 3 дня. Полицейские обнаружили девочку в Северной столице. Об этом сообщили представители поискового отряда "Лиза Алерт".

Девочку нашла полиция. Жива. Благодарим всех за помощь. написали поисковики в соцсетях

Пока не уточняется, угрожала ли школьнице опасность до её обнаружения. Известно, что она ушла из дома во вторник и не вернулась. На ней было серое пальто, розовая шапка. Сейчас девочка находится дома.

Ранее мы сообщили о том, что за март в Петербурге и Ленобласти пропали 37 детей.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер