Пропавшая школьница из Бокситогорска найдена живой в Петербурге

15-летнюю школьницу из Бокситогорска, которая пропала 28 марта, нашли живой спустя 3 дня. Полицейские обнаружили девочку в Северной столице. Об этом сообщили представители поискового отряда "Лиза Алерт".
Девочку нашла полиция. Жива. Благодарим всех за помощь.
написали поисковики в соцсетях
Пока не уточняется, угрожала ли школьнице опасность до её обнаружения. Известно, что она ушла из дома во вторник и не вернулась. На ней было серое пальто, розовая шапка. Сейчас девочка находится дома.
Ранее мы сообщили о том, что за март в Петербурге и Ленобласти пропали 37 детей.
Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер
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