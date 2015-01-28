Промтрансбанк признали банкротом по иску ЦБ

Вердикт вынес Арбитражный суд в Башкирии.

Промтрансбанк признан банкротом по иску Центрального банка России. Соответствующее заявление поступило из зала судебных заседаний. Постановление вынес Арбитражный суд Башкирии. Инстанция прекратила полномочия временной администрации Промтрансбанка. Обязанности конкурсного управляющего банком на текущий момент возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Суд решил: признать "Промтрансбанк" несостоятельным. Открыть в отношении ООО "Промтрансбанк" конкурсное производство сроком на один год, прекратить полномочия руководителей временной администрации и иных органов управления кредитной организации решение суда

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