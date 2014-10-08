Промпроизводство в Петербурге выросло на 7,1 процента за два месяца

Особенно заметный рост зафиксирован в машиностроении, фармацевтике и производстве электрооборудования.

За первые два месяца 2026 года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 107,1 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В обрабатывающих отраслях показатель оказался еще выше — 108,2 процента. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Наибольший рост продемонстрировало производство машин и оборудования, где ИПП достиг 143,1 процента. Лидирующие позиции в этой сфере заняли РЭП Холдинг, Невский завод, Силовые Машины и Петербургский тракторный завод.

Высокие темпы развития показала и фармацевтическая отрасль: индекс промышленного производства здесь составил 111,1 процента. Ключевые игроки — компании Гротекс, Вертекс и Полисан. Также значительно увеличился выпуск электрического оборудования — ИПП поднялся до 113,9 процента. Среди лидеров в этом сегменте отметили Спецэнерго, КСК СП, Промсвет и Электроаппарат.

Общий объем отгруженной продукции петербургскими промышленными предприятиями за два месяца превысил 670 миллиардов рублей, что на 8,9 процента больше прошлогодних показателей.

