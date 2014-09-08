Промпроизводство Петербурга за десять месяцев выросло более чем на 5%

Статистика показала заметный рост промышленности Петербурга по данным Петростата.

Промышленное производство в Санкт-Петербурге за январь – октябрь показало ощутимый рост до 105,2 процента, следует из данных "Петростата".

"Петростат" сообщил, что промышленное производство в Санкт-Петербурге за период с января по октябрь достигло "105,2 процента". В Ленинградской области показатель составил "96,2 процента".

По итогам десяти месяцев по России в целом промышленный выпуск увеличился на "1 процент" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельно отмечено, что в текущем октябре по отношению к октябрю 2024 года промышленное производство выросло на "3,1 процента". В сравнении с сентябрем 2025 года зафиксирован прирост на "10,7 процента".

Ранее Piter.TV сообщал, что производство авто возобновят на бывшем заводе Toyota в Петербурге в 2026 году.

Фото: freepik (usertrmk)