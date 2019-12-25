Смольный выделит промышленным предприятиям субсидии на подготовку кадров

На эти цели будет выделено 30 млн рублей из городского бюджета.

В Петербурге промышленные предприятия получат субсидии на подготовку и переподготовку работников. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

На эти цели город выделит 30 млн рублей из городского бюджета. Субсидии предоставляются в размере 80% понесенных затрат для возмещения расходов за период со 2 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года.

Максимальный размер субсидий одному получателю – 3 млн рублей, однако максимальная стоимость обучения по договору на одного работника не должна превышать 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что во время пандемии в Петербурге закрылись 22 тысячи предприятий.

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