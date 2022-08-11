Очевидцы заметили работу авиации РФ.

Пролет российских штурмовиков Су-25 над Соледаром сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале журналистов "РИА Новостей". На кадрах видно, что боевые самолеты выполняют задачи на предельно малых высотах. Экипажи, работая в паре, закладывали крутые виражи, когда пролетали над городом. В какой-то момент авиация прошла в паре десятков метров над землей.

Напомним, что самолеты-штурмовики во время своих проходов над городом отстреливают тепловые ловушки противника, которые должны обезопасить авиацию от ракет переносных зенитных ракетных комплексов. Напомним, что боеголовки ПЗРК оснащены тепловыми головками самонаведения, поэтому с большой долей вероятности могут захватить ложные мишени в том случае, если эти цели выделяют значительное количество тепла из-за горения пиротехнического состава.

Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку, но не входить в нее.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости