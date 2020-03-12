Московский суд признал, что ресурс распространяет запрещенную информацию.

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за за 8 лет. Об этом заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. База данных раскрывает все параметры по экспортно-импортным операциям российских компаний. На одном из сайтов информация продается как "полная, регулярно обновляющаяся".

Ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности. Размещенная в интернете информация имеет ограниченный уровень доступа, так как содержит персональные сведения. Речь идет об номерах деклараций, ИНН отправителей, получателей и декларантов. Раскрыты страны происхождения товаров, номера транспортных средств, ФИО предпринимателей, их телефонные номера. Данные взяты в период с 2012 по 2019 года со всех таможенных пунктов РФ.

В связи с этим прокуратура направила в Мещанский районный суд административное исковое заявление. Информацию хотят признать запрещенной, а далее - запретить к ней доступ. Требования суд считает законными. Их удовлетворили в полной мере. После вступления постановления в законную силу делом займется Роскомнадзор. Сетевые адреса попадут в список страниц с запрещенной информацией.

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