"Одноклассники" запустили определитель номера

Теперь пользователи соцсети смогут узнать, если им звонят с рекламой или спамом.

В мобильном приложении "Одноклассники" появился автоматический определитель номера. Теперь пользователи соцсети смогут узнать, если им звонят с рекламой или спамом. Об этом сообщила пресс-служба "ОК".

При поступлении телефонного звонка приложение сверится с собственной базой и покажет пользователю информацию о номере. Например, это может быть название компании и сфера ее деятельности. Если звонок исходит от спамера, то на экране телефона появится соответствующая отметка.

База собиралась с использованием алгоритмов искусственного интеллекта на основе открытых данных компаний в соцсети. Затем список дополнили и отмодерировали в режиме тестового запуска. База будет постоянно пополняться. В случае если номера нет в базе, а алгоритмы считают телефон подозрительным, пользователя попросят оставить обратную связь.

Подключить функцию определителя номера на iOS можно в общих настройках приложений, на Android - в настройках раздела "Сообщения" - "Звонки".

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Видео: YouTube / Aperture