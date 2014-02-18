Прокурор потребовал до 9,5 года обвиняемым в афере с квартирой Долиной

В уголовном деле об афере с квартирой на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова.

Государственное обвинение потребовало уголовные сроки от шести до 9,5 лет обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Соответствующей информацией со СМИ поделились представители пресс-службы столичной прокуратуры. В надзорном органе сообщили, что также будут ходатайствовать об об удовлетворении гражданских исков в отношении потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых лиц для обеспечения исполнения судебного приговора.

Цырульниковой — 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей; Леонтьеву — 7 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей; Каменецкому — 7 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей; Основе — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. сообщение надзорного ведомства

Сотрудники прокуратуры по Москве уточнили, что соучастники криминального эпизода аналогично совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово, а также забрали еще 9,4 миллиона у местной жительницы Балашихи. В результате фигурантка расследования Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.

Напомним, что судебное разбирательство проводится в закрытом для общественности режиме. На следственные действия ушло менее двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката артистки Ларисы Долиной, так как звезде отечественной эстрады певице неизвестные угрожали взорвать машину. Подсудимым вменяется статья о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Фигуранты дела о хищении 317 млн рублей у Долиной не признали вину.

