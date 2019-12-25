Прокуратура Петербурга добивается выдачи петербуржцу льготных лекарств

Петербургская прокуратура защитила права петербуржца на получение льготных препаратов по рецепту. Теперь медицинское учреждение должно устранить нарушения.

Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, вопреки требованиям законодательства медицинское учреждение не выдавало петербуржцу рецепт на необходимые ему лекарства. Мужчина имеет право получать их на льготной основе.

Прокурор района внес главному врачу учреждения здравоохранения представление об устранении нарушений. Фактическое обеспечение гражданина лекарствами контролируется прокуратурой района.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга защищает права обманутых на полмиллиона пенсионеров.

Фото: Piter.TV