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Владимира Владимирова назначили главой транспортной прокураторы Петербурга
Сегодня, 8:53
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Cherepanov

Владимира Владимирова назначили главой транспортной прокураторы Петербурга

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С 2007 года он занимал должность прокурора Тюменской области.

На пост главы Северо-Западной транспортной прокуратуры назначили Владимира Владимирова, уже бывшего прокурора Тюменской области. Соответствующий указ 3 июля подписал президент России, сообщили СМИ.

Владимир Владимиров работал в Тюмени с 2007 года. До этого он два года был заместителем прокурора Петербурга.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также знаками отличия "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", "За верность закону" I степени, "Заслуженный юрист Республики Татарстан".

Ранее Piter.TVсообщал о том, что гендиректор "Теплосети" Стренадко может покинуть свой пост.

Фото: прокуратура Тюменской области

Теги: владимир владимиров, должность, назначение, прокурор, тюмень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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