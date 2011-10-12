Владимир Владимиров рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ.

Налет украинских беспилотников отражают российские противовоздушные силы в окрестностях города Ставрополя. Соответствующее заявление своим подписчикам в национальном мессенджере "Макс" сделал местный губернатор Владимир Владимиров. Местный чиновник заметил, что в результате инцидента зафиксировано возгорание на территории промышленной зоны в Шпаковском округе. Согласно оперативной данным, пострадавших не было.

В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов. Владимир Владимиров, губернатор Ставрополья

Возгорание промобъекта произошло на Ставрополье в результате атаки БПЛА.

Фото: Telegram / Владимир Владимиров