На Ставрополье из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории промзоны

Налет украинских беспилотников отражают российские противовоздушные силы в окрестностях города Ставрополя. Соответствующее заявление своим подписчикам в национальном мессенджере "Макс" сделал местный губернатор Владимир Владимиров. Местный чиновник заметил, что в результате инцидента зафиксировано возгорание на территории промышленной зоны в Шпаковском округе. Согласно оперативной данным, пострадавших не было.
В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов.
Владимир Владимиров, губернатор Ставрополья
Возгорание промобъекта произошло на Ставрополье в результате атаки БПЛА.
Фото: Telegram / Владимир Владимиров
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