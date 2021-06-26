Возгорание промобъекта произошло на Ставрополье в результате атаки БПЛА

возгорание произошло на территории хутора Вязники.

Возгорание зафиксировано на территории промышленного объекта в хуторе Вязники в Ставропольском крае. Соответствующее заявление своим подписчикам в социальных сетях сделал местный губернатор Владимир Владимиров. Российский чиновник заметил, что говорит о последствиях, которые наступили после атаки беспилотниками со стороны Вооруженных сил Украины. В настоящее время сведений о пострадавших и угрозы распространения огня на жилые дома нет. Известно, что падение обломков дронов противника произошло в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. К месту событий прибыли экстренные службы и ведомства региона.

Также в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые дома. Владимир Владимиров, губернатор Ставрополья

Позже местные власти заметили, что пожар на предприятии после атаки БПЛА в хуторе Вязники усилился. Чиновниками было принято решение перевести жителей с близлежащей улицы в безопасное место. Для них организованы пункты временного размещения (ПВР). СПециалисты добавили, что огонь на пострадавише объекте дошел до резервуаров с горючими материалами. К месту инцидента отправили дополнительные пожарные расчеты.

На Ставрополье задержан еще один участник нападения на Дагестан в 1999 году.

Фото: Telegram / Владимир Владимиров