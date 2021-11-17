С дома в Павловске демонтировали оборудование "Телекома" после жалобы жителей

Жильцы сочли, что оборудование может быть небезопасным для их здоровья.

Прокуратура отстаивает права жителей Павловска, которые были против установки вышли сотовой связи. О ситуации рассказала пресс-служба ведомства.

Оборудование сотовой радиотелефонной связи, а также антенно-фидерное устройство АО "Санкт-Петербург Телеком" установили на улице Обороны, 4А. Жители пятиэтажки считают, что работа базовой станции нарушает нормы безопасности. Также они уверены, что электромагнитное излучение от антенн способствует развитию опасных заболеваний.

После того, как прокуратура Пушкинского района внесла представление в адрес компании, оборудование демонтировали.

Ранее эксперты объяснили, почему вышки сотовой связи безопасны.

Фото: прокуратура Петербурга