Прокуратура через суд добивается компенсации для петербурженки, квартиру которой регулярно затапливала соседка

Пострадавшая предложила соседке добровольно оплатить ремонт поврежденной квартиры, но ущерб ей не был возмещен.

Прокуратура Кировского района Петербурга защищает права женщины, квартиру которой регулярно затапливала соседка. Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратурой было установлено, что в течение 2023-2024 гг. квартиру 64-летней заявительницы в д. 8, корп. 2 по ул. Генерала Симоняка систематически затапливала соседка сверху. Причиной подтоплений являлась течь водонагревателя. Последствиями стали разводы, потеки и пятна на потолке, стенах, откосах, отслаивание обоев. Женщина получила заключение экспертной организации, согласно которому стоимость восстановительного ремонта составляет более 40 тысяч рублей.

Пострадавшая предложила соседке добровольно оплатить ремонт поврежденной квартиры, но ущерб ей не был возмещен, поэтому она обратилась в прокуратуру.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании лица, допустившего течь, возместить материальный ущерб. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее прокуратура помогла пенсионерам из Петербурга получить выплату после затопления квартиры.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Leonardo)