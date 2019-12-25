Прокуратура занялась ситуацией с отравлением школьников в Кронштадте

Ведомство будет контролировать развитие ситуации.

Прокуратура Кронштадтского района заинтересовалась ситуацией с отравлением учеников школы №422. Ведомство уже организовало проверку.

По предварительным данным, несколько школьников госпитализировали с признаками пищевой инфекции. По информации пресс-службы Кронштадтского района, это может быть ротавирусная инфекция.

Специалисты Роспотребнадзора и эпидемиологи района отобрали пробы для анализа продуктов, из которых были приготовлены блюда для питания детей. В ходе проверки будет оценено соблюдение уполномоченными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания и пребывания детей в школе.

Из-за случившегося классы переведут на дистанционное обучение.

Фото: vk.com/kronschool422