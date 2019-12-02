Прокуратура закрыла контактный зоопарк на Фонтанке

Животные содержались с нарушением законодательства.

Контактный зоопарк на набережной реки Фонтанки нарушал требования ветеринарного законодательства и законодательства о животном мире. Делом занялась петербургская прокуратура, сообщила пресс-служба ведомства 13 апреля.

Речь идет о контактном зоопарке "Добрый Енот". Там содержались дикие животные – еноты и сурикаты. Они содержались неподабающим образом.

По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление в адрес индивидуального предпринимателя. Деятельность контактного зоопарка прекращена. Животных передали на ответственное хранение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что центр "Велес" выкупил у владельца из Сочи львицу Киару.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Петербургу