Центр "Велес" выкупил у владельца из Сочи львицу Киару

Животное серьезно отстает в весе.

Сотрудникам Центра помощи диким животным "Велес" удалось выкупить львицу, с которой в Сочи жестоко обращался ее владелец. Это сделали на общественные средства.

Маленькая львица использовалась фотографами и циркачами, танцевала за мясо. Животное очень отстает в весе и развитии.

"Киара планировалась для использования в цирке в Мурманске и должна была приехать в Питер в конце мая, но в связи с коронавирусом планы изменились, и Киара уже у нас в Центре", ― рассказали в "Велесе".

За выкуп львенка заплатили 60 тыс. рублей. При этом средств удалось собрать в два раза больше. В Центре отметили, что без общественной помощи ничего не удалось бы сделать.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Петербургом заметили розового пеликана из Красной книги.

Видео: Центр "Велес" / YouTube