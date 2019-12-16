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Центр "Велес" выкупил у владельца из Сочи львицу Киару

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Животное серьезно отстает в весе.

Сотрудникам Центра помощи диким животным "Велес" удалось выкупить львицу, с которой в Сочи жестоко обращался ее владелец. Это сделали на общественные средства.

Маленькая львица использовалась фотографами и циркачами, танцевала за мясо. Животное очень отстает в весе и развитии. 

"Киара планировалась для использования в цирке в Мурманске и должна была приехать в Питер в конце мая, но в связи с коронавирусом планы изменились, и Киара уже у нас в Центре",

― рассказали в "Велесе". 

За выкуп львенка заплатили 60 тыс. рублей. При этом средств удалось собрать в два раза больше. В Центре отметили, что без общественной помощи ничего не удалось бы сделать. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Петербургом заметили розового пеликана из Красной книги. 

Видео: Центр "Велес" / YouTube 

Теги: велес, киара, львенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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