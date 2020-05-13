Прокуратура заинтересовалась петербургской блогершей, которая расчленила хомяка

Изображение мертвого животного девушка опубликовала в своем telegram-канале.

Прокуратура Петербурга заинтересовалась 21-летней студенткой, которая опубликовала в своем telegram-канале фото расчлененного хомяка с циничной подписью "до и после хахаха".

Контент не для слабонервных появился на канале еще 7 февраля. Помимо этого девушка фотографировала и выставляла напоказ свои шрамы и порезы. О произошедшем написали в соцсетях, после чего студентка написала следующее: "Лично я никакую кошку, мышку, птичку и т. д. не убивала. Все фото взяты из открытых источников, но шиза настоящая. Да, я убила хомяка в порыве эмоций, но он и так сильно болел, я рыдала ночами… Вы понимаете, мне тоже было страшно".

По ее словам, она дважды лежала в психиатрической клинике. Судя по всему, сейчас она снова проходит медицинскую комиссию.

Ранее мы писали, что подозреваемого в педофилии учителя отправили под домашний арест.

Фото: Скришнот telegram-канала "Инкогнида"; Piter.TV