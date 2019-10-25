Прокуратура Петербурга заинтересовалась падением ребенка в люк

Мальчик наступил на крышку и провалился внутрь.

Прокуратура Московского района Петербурга проводит проверку по факту падения маленького ребенка в люк. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел возле дома №42 на проспекте Космонавтов. В сети появилось видео с места происшествия. На записи видно, как маленький мальчик, гуляя с мамой, наступает на крышку люка и проваливается внутрь. Встревоженная мать отбрасывает железную крышку в сторону и вытаскивает ребенка за руки. На помощь ей пришли прохожие.

В результате проверки надзорного ведомства будет представлена оценка действиям лиц, ответственным за эксплуатацию люка. По окончании будет решен вопрос о наказании виновных.

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Видео: ВКонтакте / Девяткино online