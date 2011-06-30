Прокуратура Петербурга добилась компенсации для упавшей в театре пенсионерки

Прокуратура взыскала 250 тысяч рублей за сломанные пенсионеркой ребра при падении в театре.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку по обращению 69-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, заявительница в феврале пошла на спектакль. Перед началом театрального зрелища "Плыл кораблик белопарусный" из-за плохой освещенностью пожилая женщина оступилась и упала во время рассадки в зале.

Женщина был госпитализирована во время представления в больницу, где ей диагностировали переломы двух ребер.

Руководство театра заявило, что отключение света было предусмотрено сценарием и отказалось компенсировать причиненный вред, пенсионерка обратилась в прокуратуру.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возмещении морального вреда и лечения в размере более 250 тысяч рублей. Требования были удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что в дни проведения культурного форума в Петербурге вход в Эрмитаж станет бесплатным.

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