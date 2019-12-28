Прокуратура защитила жильцов домов на Дачном проспекте

Местный Жилкомсервис держит общее имущество в плохом состоянии.

Прокуратура Кировского района вступилась за права жильцов нескольких многоквартирных домов на Дачном проспекте, которые обслуживаются ООО "Жилкомсервис №1". Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось в ходе проверки, общее имущество собственников этих домов находится в плохом состоянии. Техническая эксплуатация жилья ведется с нарушениями, а это ставит под угрозу жизнь и здоровье проживающих в домах петербуржцев.

Прокуратура внесла "Жилкомсервису" представление и обратилась в суд, чтобы привлечь виновников к административной ответственности.

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Фото: Piter.TV