Суд признал незаконной парковку на Белградской улице

Местная администрация теперь должна вернуть проезд в первоначальный вид.

Прокуратура Фрунзенского района выявила незаконную парковку за домом №6 корпус 2 по Белградской улице, сообщила 31 января пресс-служба ведомства. Проверка показала, что районная администрация нелегально расширила проезд в охранной зоне сетей петербургских "Водоканала" и "Ленсвета".

Самовольные изменения привели к тому, что опоры наружного освещения под напряжением оказались на проезжей части, ставя под угрозу безопасность местных жителей. Также расширение проезда стало помехой для проведения аварийно-восстановительных работ "Водоканала".

Требование прокурора администрация проигнорировала, ведомство обратилось с иском в суд. Суд поддержал претензию прокуратуры – теперь внутриквартальный проезд должен вернуться в первоначальный вид.

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