Самолет из Лондона в Петербург задержали более чем на 10 часов

Пассажиров разместили в отелях из-за задержки вылета.

Самолет из Лондона в Санкт-Петербург задержали почти на 12 часов. Об этом сообщила пассажирка, летевшая лоукостером Wizz Air. Женщина сообщила "Фонтанке.ру", что самолет вылетел, но вернулся обратно спустя 40 минут. В какой-то момент экипаж борта заявил клиентам, что возникли технические неполадки. Стюардесса пояснила интересующимся, что причиной стала проблема с антиобледенительной жидкостью на одном из крыле воздушного средства.

Напомним, что самолет должен был приземлиться в 4:50 утра. Однако ориентировочное время затянули до 17:15 вечера. В аэропорту "Лоутон" рассказали, что ожидается сменный борт. Всех пассажиров, которые летели данным рейсом (А321) на время ожидания разместили по отелям. Им пообещали, что вылет состоится в 11:30.

Ранее Piter.tv писал о том, что израильская El Al прекращает полеты в Китай до конца марта.

Фото: Piter.tv

