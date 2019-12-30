Это связано с распространением коронавируса.

Израильская El Al прекращает полеты в Китай до конца марта. Национальный авиаперевозчик объяснил это угрозой коронавируса. Рейсы отменены до 25 числа включительно. Решение принято после того, как несколько сотрудников авиакомпании отказались лететь в КНР. Они боятся за безопасность своего здоровья.Об этом сообщило местное издание "Едиот ахронот" со ссылкой на заявление представителей авиаперевозчика.

Китайская Hainan Airlines также рассказала о приостановке направления до Тель-Авива до 28 марта. Однако самолет "Джерузалем пост" из пекина в Тель-Авив накануне вернулся согласно расписанию.

Ранее от перелетов с Китаем отказались компании из Южной Кореи, частная компания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau, сингапурская Jetstar Airways, канадская Air Canada.

Piter.tv писал о том, что в США вылетел самолет с 240 американцами, эвакуированными из Уханя.

Фото: Pixabay.com

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