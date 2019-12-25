Прокуратура Петербурга восстановила права мобилизованного

Прокуратура восстановила права мобилизованного гражданина.

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения федерального законодательства в деятельности судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, Выборгским районным отделом ГУ ФССП России по Петербургу возбуждены исполнительные производства в отношении гражданина, призванного на военную службу по мобилизации. На основании постановлений судебного пристава банковские счета гражданина арестованы, что является нарушением прав мобилизованного.

Благодаря прокуратуре сняты аресты с банковских счетов.

Ранее сообщалось, что петербуржца отправили на 3 года в колонию за смерть 22-летнего водителя.

Фото: Piter.TV