Прокуратура Петербурга защищает права предпринимателей, предоставляющих медицинское оборудование

Прокуратура Выборгского района провела проверку соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, тремя государственными бюджетными учреждениями здравоохранения нарушены сроки оплаты за медицинское оборудование, предоставленное предпринимателями по госконтрактам.
Прокурор Выборгского района внес представления об устранении нарушений в адрес главных врачей поликлиник. Исполнение требований находится на контроле.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении разбойника, требующего от женщины взять кредит.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все