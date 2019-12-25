Прокуратура Петербурга защищает права предпринимателей, предоставляющих медицинское оборудование

Петербургская прокуратура внесла представления по фактам выявленных нарушений прав предпринимателей.

Прокуратура Выборгского района провела проверку соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, тремя государственными бюджетными учреждениями здравоохранения нарушены сроки оплаты за медицинское оборудование, предоставленное предпринимателями по госконтрактам.

Прокурор Выборгского района внес представления об устранении нарушений в адрес главных врачей поликлиник. Исполнение требований находится на контроле.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении разбойника, требующего от женщины взять кредит.

Фото: Piter.TV