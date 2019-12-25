Прокуратура выявила в Петербурге неисправные автобусы, перевозящие пассажиров

В адрес перевозчиков направлены представления.

Прокуратура Кировского района выявила автобусы с коммерческих маршрутов, которые осуществляли перевозки вопреки имеющимся неисправностям. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при наличии найденных неисправностей работа транспорта запрещена.

Нарушения обнаружили при проверке компаний-перевозчиков ООО "Вест-Сервис" и СПб ГУП "Пассажиравтотранс". В адрес руководителей организаций внесли представления, им необходимо незамедлительно устранить нарушения.

Ранее мы писали, что Смольный продлил договоры с петербургскими автобусными перевозчиками.

Фото: Piter.TV