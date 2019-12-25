Прокуратура выявила в Петербурге неисправные автобусы, перевозящие пассажиров

Прокуратура Кировского района выявила автобусы с коммерческих маршрутов, которые осуществляли перевозки вопреки имеющимся неисправностям. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при наличии найденных неисправностей работа транспорта запрещена.
Нарушения обнаружили при проверке компаний-перевозчиков ООО "Вест-Сервис" и СПб ГУП "Пассажиравтотранс". В адрес руководителей организаций внесли представления, им необходимо незамедлительно устранить нарушения.
Ранее мы писали, что Смольный продлил договоры с петербургскими автобусными перевозчиками.
Фото: Piter.TV
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