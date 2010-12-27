Прокуратура: ГУП "Пассажиравтотранс" регулярно не проверяет маршрутки перед выездом на линию

В Петербурге прокуратура нашла проблемы с используемым транспортом. Маршрутки находятся в ненадлежащем состоянии перед выездом.

В Кировском районе Петербурга прокуратура вынесла представление в адрес ГУП "Пассажиравтотранс". По данным пресс-службы надзорного органа, организация не проводила осмотры транспортных средств перед выпуском их на линию. Из-за участившихся случаев данного нарушения к ответственности будут привлечены водители-перевозчики компании. Данные об этом поступили в ведомство благодаря проверкам сотрудников ГИБДД.

Специалисты добавили, что по результатам осмотра установлено, что некоторые маршрутки не отвечают требованиям безопасности, а их эксплуатация в качестве общественного средства передвижения недопустима в соответствии с требованиями закона.

Напомним, что руководство Фонда соцзащиты пенсионеров переписало на себя около 200 квартир.

Фото: Piter.tv