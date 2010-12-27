Прокуратура: ГУП "Пассажиравтотранс" регулярно не проверяет маршрутки перед выездом на линию

В Кировском районе Петербурга прокуратура вынесла представление в адрес ГУП "Пассажиравтотранс". По данным пресс-службы надзорного органа, организация не проводила осмотры транспортных средств перед выпуском их на линию. Из-за участившихся случаев данного нарушения к ответственности будут привлечены водители-перевозчики компании. Данные об этом поступили в ведомство благодаря проверкам сотрудников ГИБДД.
Специалисты добавили, что по результатам осмотра установлено, что некоторые маршрутки не отвечают требованиям безопасности, а их эксплуатация в качестве общественного средства передвижения недопустима в соответствии с требованиями закона.
Напомним, что руководство Фонда соцзащиты пенсионеров переписало на себя около 200 квартир.
Фото: Piter.tv
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Автобусы, а не маршрутки!