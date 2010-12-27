Прокуратура Петербурга выявила нарушения в музее Аникушина

Прокуратура Петроградского района проверила филиал СПБ ГБУ культуры "Государственный музей городской скульптуры" мастерскую М.К. Аникушин. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Специалисты выяснили, что в музее неправильно вели государственный учет музейных ценностей. На многих экспонатах нет идентификационных номеров. Это в свою очередь может привести к выпаданию предметов из оборота и последующему хищению.
В адрес директора музея внесли соответствующее представление.
Прокуратура борется за выплату 2,2 млн рублей метростроевцам.
Фото: ВК/ Мастерская Аникушина
Обсуждение ( 0 )