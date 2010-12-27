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Прокуратура Петербурга выявила нарушения в музее Аникушина
Сегодня, 12:18
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nastya960

Прокуратура Петербурга выявила нарушения в музее Аникушина

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Специалисты выяснили, что в музее неправильно вели государственный учет музейных ценностей.

Прокуратура Петроградского района проверила филиал СПБ ГБУ культуры "Государственный музей городской скульптуры" мастерскую М.К. Аникушин. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Специалисты выяснили, что в музее неправильно вели государственный учет музейных ценностей. На многих экспонатах нет идентификационных номеров. Это в свою очередь может привести к выпаданию предметов из оборота и последующему хищению.

В адрес директора музея внесли соответствующее представление.

Прокуратура борется за выплату 2,2 млн рублей метростроевцам.

Фото: ВК/ Мастерская Аникушина

Теги: музей аникушина, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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