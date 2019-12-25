Прокуратура следит за устранением нарушений в пансионате на Суворовском проспекте

Прокуратура выявила нарушения в частном пансионате.

Прокуратура Центрального района с привлечением представителей органов контроля провела проверку соблюдения прав граждан, пребывающих в организациях для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-слжубе прокуратуры Петербурга.

В результате проверки в пансионате на Суворовском проспекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Также здании не имеется устройств для транспортировки постояльцев с ограниченными возможностями по территории учреждения, в том числе на второй этаж. В пансионате отсутствует прачечная, грязное белье собирается в мешок на полу рядом с чистым бельем. Качество предоставляемого питания также страдает.

На данный момент устранение нарушений контролируется.

Ранее сообщалось, что петербуржец ответит перед судом за организацию проституции в Парголово.

Фото: прокуратура Петербурга

