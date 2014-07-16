Петербуржец ответит перед судом за организацию проституции в Парголово

Мужчина обвиняется в организации притона для занятия проституцией.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемый привлек женщин для оказания интимных услуг за деньги, а также лиц в качестве обслуживающего персонала, подобрал съемную квартиру в Парголово и обеспечил комнаты отдыха.

Дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга признала брак мужчины с иностранкой фиктивным.

Фото: Piter.TV





