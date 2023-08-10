Прокуратура Петербурга разбирается с отсутствием санитарной рубки на зеленых насаждениях в МО Звездное

Петербургская прокуратура обратилась в администрацию МО Звездное из-за невыполнениях санитарных мероприятий на зеленых насаждениях на Московском шоссе.

Прокуратура Московского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства при проведении санитарных рубок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, Комитетом по благоустройству Петербурга направил постановление на проведение санитарных рубок погибших и поврежденных деревьев и кустарников на территории МО Звездное у дома 16 на Московском шоссе.

Несвоевременное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

Проверка прокуратуры показала, что работы по санитарной вырубке во дворе жилого многоквартирного дома МА МО Звездное так и не были произведены. Теперь ведомство контролирует устранение нарушений.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга взыскал 480 тысяч рублей за проданный теще авто.

Видео: прокуратура Петербурга