Суд Петербурга взыскал 480 тысяч рублей за проданный теще авто

Петербургская прокуратура поддержала государственное обвинение в деле пьяного водителя. Во время предварительного расследования он продал свой автомобиль теще.

Прокуратура Пушкинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в январе этого года обвиняемого задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 260 часов с назначением дополнительного вида наказания в виде лишения прав сроком на 2 года.

Пока шло предварительное расследование, обвиняемый успел продать автомобиль теще. Суд решил взыскать еще и 480 тысяч рублей в доход государства.

Ранее сообщалось, что петербуржец вернулся в колонию строгого режима из-за прихода на исправительные работы пьяным.

Фото: Piter.TV