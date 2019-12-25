Суд Петербурга взыскал 480 тысяч рублей за проданный теще авто

Прокуратура Пушкинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным суда, в январе этого года обвиняемого задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 260 часов с назначением дополнительного вида наказания в виде лишения прав сроком на 2 года.
Пока шло предварительное расследование, обвиняемый успел продать автомобиль теще. Суд решил взыскать еще и 480 тысяч рублей в доход государства.
Ранее сообщалось, что петербуржец вернулся в колонию строгого режима из-за прихода на исправительные работы пьяным.
Фото: Piter.TV
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