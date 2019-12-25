Петербуржец вернулся в колонию строгого режима из-за прихода на исправительные работы пьяным

Петербургская прокуратура занялась случаем, который произошел с осужденным петербуржцем. Мужчине заменили нахождение в колонии строгого режима на исправительные работы, но он пришел на них пьяный.

Прокуратура Колпинского района поддержала представление начальника ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по СПб и ЛО о замене ранее назначенного судом наказания в виде принудительных работ на реальное лишение свободы в отношении мужчины, осужденного за совершение убийства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Еще в 2017 году суд дал мужчине 9 лет колонии строгого режима за совершение убийства. Но осенью 2022 года мера была изменена на более мягкую, а именно на исправительные работы сроком на 3 года.

Однако осужденный явился на работы в нетрезвом состоянии. Теперь неотбытую часть наказания он проведет опять в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что организация заплатит петербурженке 150 тысяч рублей за травмы, полученные в ДТП.

Фото: unsplash.com