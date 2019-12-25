Организация заплатит петербурженке 150 тысяч рублей за травмы, полученные в ДТП

Заявительница до настоящего времени испытывает физические и нравственные страдания, а также страх при поездках в общественном транспорте.

Петербурженка получит 150 тысяч рублей в качестве компенсации после ДТП в пассажирском автобусе. Прокуратура Пушкинского района провела проверку по обращению 54-летней местной жительницы, пострадавшей в аварии.

Было установлено, что утром 26 января 2022 года водитель КАМАЗа ООО "Итеко Россия" при развороте на регулируемом перекрестке нарушил ПДД и столкнулся с пассажирским автобусом.

В ДТП пассажирка автобуса получила различные травмы. Заявительница до настоящего времени испытывает физические и нравственные страдания, а также страх при поездках в общественном транспорте.

Прокурор Пушкинского района в интересах пострадавшей направил в суд иск к коммерческой организации о компенсации морального вреда. Суд присудил женщине компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

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